AccessBank участвует в международном банковском форуме SIBOS 2022 (ФОТО)

AccessBank принимает участие в международном банковском форуме SIBOS.

Динара Джавадова, глава департамента международных отношений и казначейства, представляет AccessBank на мероприятии, которое проходит в этом году в Амстердаме. В рамках форума она встретится с банками-партнерами, такими как Raiffeisen Bank International, Societe Generale и Deutsche Bank: «SIBOS — это отличная возможность для тех, кто работает в банковской сфере, узнать и обсудить новeйшие тенденции. Форум также предоставляет широкие возможности для встречи с существующими партнерами и знакомства с новыми».

В 2022 году форум Sibos, созданный Обществом всеми́рных межба́нковских фина́нсовых кана́лов свя́зи (SWIFT), возвращается к формату очного мероприятия. В этом году он посвящен теме «Прогрессивных финансов для меняющегося мира» и в нем примут участие более 250 спикеров, которые обсудят такие темы, как цифровое присутствие, достижение успеха в атмосфере неопределенности, обеспечение устойчивого развития и деловую этику.

AccessBank обслуживает малый и средний бизнесы с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие ведущие международные финансовые институты, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и другие международные финансовые институты и инвестиционные фонды. Банк имеет 29 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 14 - в регионах страны.

Информацию об услугах банка можно получить, позвонив в контактный центр банка по номеру 151, на сайте www.accessbank.az или же на страницах банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).