«Возврат НДС» в приложении Yelo!

Yelo Bank, который придерживается принципа «Клиент прежде всего», предоставил в пользование услугу «Возврат НДС»! Теперь, благодаря мобильному приложению Yelo, вы можете вернуть проценты по НДС. Для этого достаточно отсканировать QR-код на чеке или добавить Fiscal ID в приложение. Накопленные проценты по НДС отражаются в кабинете «Возврат НДС» со статусами «подтверждено», «в ожидании» и «отменено». Обналичивание подтвержденных средств происходит на сайте edvgerial.az посредством перечисления средств на карту Yelo Bank. Следует отметить, что перечисление процентов по НДС на карты Yelo Bank осуществляется без комиссии.

Производить безналичные платежи с картой Yelo очень выгодно. В дополнение к возврату большего количества процентов по НДС, можно получить кэшбэк до 1% по всем платежам с помощью карты Yelo, до 5% по выбранным категориям и до 30% кэшбэка от сети сотен партнеров. К концу года ожидается больше нововведений и дальнейших улучшений текущих функций мобильного приложения Yelo.

Скачать мобильное приложение Yelo можно тут: https://bit.ly/edv-geri-al

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Yelo Bank – Яркий Банкинг!