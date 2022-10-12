Azer Turk Bank принимает участие в международной конференции «SIBOS 2022»

Государственный Azer Turk Bank, традиционно, принимает участие в финансовой выставке-конференции «SIBOS 2022», проходящей в этом году в Амстердаме.

В этом году тема мероприятия: «Прогрессивные финансы в рамках меняющегося мира». В общей сложности в рамках данной конференции свыше 250 международных спикеров обсуждают возможности использования цифровой среды и достижения успеха в нестабильные времена, устойчивость, этику и актуальные темы в области финансов.

Azer Turk Bank также принял участие в данной конференции мирового масштаба. На конференции представители банка проводят деловые встречи и предоставляют информацию о нововведениях и реформах в банковском секторе Азербайджана.

Мероприятие, которое в начале, в 1978 году проводилось как банковский семинар, превратилось в основной бизнес-форум для мирового финансового сообщества и платформу для обсуждения сотрудничества в сфере ценных бумаг, управления денежными средствами и торговли.

Следует отметить, что Azer Turk Bank имеет корреспондентские отношения с ведущими банками Европы и Америки.

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