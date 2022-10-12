Размещение средств с целью заработка: как сделать правильный выбор

Интервью о депозитах с Илькином Гулиевым, Членом Правления АccessBank-а.

Илькин бей, вопрос по поводу банковских вкладов вновь стал актуальным. Стоит ли их размещать, если да, то куда и как сделать выбор?

В принципе данная тема всегда была интересной, так как у всех есть желание заработать без рисков и потерь. Есть несколько факторов, которые повышают интерес людей депозитам. Первый - это фактор того, что растет доверие к банкам и манату, а второй – это наблюдаемая на глобальном уровне инфляция.

Что, по Вашему мнению, является правильным размещением - с учётом текущих рыночных обстоятельств?

При умеренной инфляции хранить сбережения «под подушкой» - не самый оптимальный вариант, потому что деньги будут стоить ещё меньше. Чтобы сохранить сбережения, нужно чтобы ежегодный доход был в соответствии с уровнем инфляции, а самый лучший вариант - это конечно же - чтобы превышал ее. С учётом вышесказанного - самый простой и безопасный способ защиты своих сбережений от инфляции - это размещение их в банковские депозиты. Тут основное условие — это ставка размещения, которая должна быть не сильно ниже ежегодной инфляции. К примеру, если годовая инфляция находится в пределах 7-8%, то желательно размещаться в депозиты со ставкой от 9% и выше, соответственно реальная доходность – доходность с поправкой на инфляцию - будет выше. При этом нужно также помнить о страховании депозитов со стороны государственного Фонда Страхования Вкладов: на сегодня по манатам это 12%, а по долларам США - 2,5%.

Конечно же, есть и другие способы защиты денег от инфляции, к примеру - это инвестиции, скажем, в акции на фондовом рынке. Однако не будем забывать о том, что данные вложения, в отличии от депозитов, вообще не застрахованы. Так же есть и недвижимость, которая тоже считается одним из видов размещения средств и инвестирования. И в этом варианте есть свои плюсы и минусы - к примеру, недвижимость должна быть очень ликвидной, то есть легко продаваемой, и при этом надо учесть то, чтобы при продаже инвестор мог заработать больше, чем инвестировал.

Илькин бей, получается, что банковские депозиты являются самым оптимальным вариантом размещения средств - как для дополнительного заработка, так и для страхования?

На данный момент я могу сказать, что да, размещения в депозиты — это самый правильный выбор, с учётом как доходности, так и минимизации потенциальных рисков убытка. Повторюсь, именно в случае с депозитами государство является гарантом возврата средств. Не будем забывать о лимитах страхования: это 100,000 манат и - до 12% годовых. Это, скажем так, то, что страхует государство. Остальное уже - это выбор клиента - какой банк выбрать, делать ли вклады свыше 100,000 манат, размещать ли их под 12% годовых и т.д. Даже если мы и назвали банковские депозиты одним из оптимальных вариантов размещения, тут есть свои подводные камни, которые клиент банка должен проанализировать сам. Например, кроме условий страхования - что это за банк, кто является его акционерами, какова стратегия развития банка, каковы финансовые показатели банка и т.п. Другими словами – клиент должен хорошо знать банку, которому собирается доверить свои сбережения.

Что Вы имеете в виду, говоря об акционерах банка?

При размещении депозитов, клиенты чаще всего отдают предпочтение государственным банкам или банку с иностранными акционерами. Причины того, почему выбирают государственные банки - известны и понятны. Главный нюанс в выборе банка с иностранными акционерами - это - кто или какая организация являются акционерами. И здесь нормальным является практика того, что клиент отдаст предпочтение банкам, акционерами которых являются международные финансовые институты или известные иностранные компании.

Вы также отметили стратегию банка как один из важных факторов. Почему стратегия банка должна быть интересна человеку, планирующему разместить в нем депозит?

Одна из важных деталей, на которую мало обращают внимание в Азербайджане при размещении вклада - это стратегия банка. Например, клиентов, размещающих свои вклады в европейских странах, интересует кредитная политика банка - а именно - в каких сферах банк кредитует, насколько содействует развитию малого бизнеса, интересуется ли он охраной окружающей среды и вкладывает ли средства в социально ответственные проекты - для европейцев очень важно - как их банк использует их деньги и кого на эти деньги кредитует. Например, если основной стратегией банка является поддержка предпринимателей - это само по себе является определенным сигналом. Это означает, что средства, внесенные одним клиентом в банк в виде депозитов, используются в виде кредитов для развития бизнеса другого клиента банка. Другими словами, размещающий депозит способствует развитию бизнес-среды в родной стране, поддерживая кредитуемого предпринимателя.

И в заключении - как Вы думаете - размещение в манатах или в иностранной валюте? Что бы вы посоветовали клиентам?

Давайте рассмотрим оба варианта. К примеру, ставки в манатах намного выше, чем ставки, скажем, в долларах США. С другой стороны - клиент может разместить депозит в долларах, соответственно и проценты, которые он будет получать будут в долларах. Но в целом - учитывая текущую ситуацию на рынке, ставку маната, прогнозы Центрального Банка страны - для клиента нет принципиальной разницы - размещать ли в манатах или иностранной валюте.