Новый бизнес-кредит от Муганбанк -Финансирование заказов

C целью поддержания развития бизнеса малых и средних предпринимателей, и оказания им финансовой поддержки в этом направлении, Муганбанк представляет новый бизнес «Финансирование заказов».

«Финансирование заказов» помогает избежать финансовых обязательств и денежных потоков, возникающих между продавцом и покупателем, а также способствует быстрому развитию бизнеса. Юридические лица и физические лица, осуществляющие осуществляющие предпринимательскую деятельность на территории страны, реализующие товары и услуги по официальному договору со своими покупателями, могут обратиться за необходимым финансированием, возникшим в целях исполнения заказов, полученных по договору, услуге или ордеру на поставку.

Другие особенности кредита «Финансирование заказов»:

- Лимит финансирования: 30 000 AZN – 1 000 000 AZN

- Срок: до 6 месяцев

-Льготный период: 5 месяцев

-Годовая процентная ставка: от 30 000 AZN до 250 000 AZN 14 - 16%

от 250 000 AZN до 1 000 000 AZN 12 - 14%

Вы можете получить более подробную информацию о необходимых документах и других условиях, перейдя по этой ссылке – ССЫЛКА

ОАО "Муганбанк" начал свою деятельность в 1992 году. На сегодняшний день 22 филиалов и 10 отделений ОАО "Муганбанк" оказывают клиентам качественные услуги по всем видам банковских продуктов. Дополнительную информацию об услугах и продуктах Муганбанка можно получить как в информационном центре 933, так и на сайте www.muganbank.az.