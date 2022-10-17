Glensol и Национальная Aкадемия Aвиации провели тренинг для техников «Азнефть»

● Партнерство с Национальной Академией Авиации укрепляет недавно созданную линию услуг Glensol по техническуму обучению

● Повышение квалификации техников производственного объединения «Азнефть»

Glensol, дочерняя компания Nobel Energy по эксплуатации месторождений и техническому обслуживанию оборудования, в сотрудничестве с Национальной Академией Авиации провела Программу подготовки для технических специалистов Производственного объединения (ПО) SOCAR «Азнефть».

Целью программы обучения «Подготовки персонала, обеспечивающего техническое обслуживание оборудования, эксплуатируемого в нефтяной и газовой промышленности», являлось обеспечение техников всеми необходимыми знаниями и навыками.

Программа обучения была проведена техническими специалистами Glensol и преподавательским составом Национальной академии авиации для инженерно-механического, электротехнического и электронного персонала нефтегазодобывающих управлений «28 мая» и «Нефтяные Камни» ПО «Азнефть» на объектах Академии.

После завершения Программы подготовки в ПО «Азнефть» состоялось мероприятие по вручению сертификатов участникам программы.

Шахмар Гусейнов, генеральный директор ПО «Азнефть», вручая сертификаты проходящим подготовку, сказал: “Мы признаем важность повышения технических навыков и возможностей сотрудников в этом все более требовательном мире. С этой целью мы присоединились к программе, профессионально реализованной компанией Glensol и Национальной Академией Авиации.

Мои искренние поздравления всем участникам с завершением такой программы создания ценности, и я желаю им всего наилучшего в их будущих начинаниях».

Тамерлан Алиев, генеральный директор Glensol, сказал: «Glensol уже давно поддерживает ПО «Азнефть» в проектах по техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации, но начав обучения наших уважаемых коллег партнерской компании, является важным шагом вперед в открытии новой страницы в нашем сотрудничестве. С другой стороны, я хотел бы подчеркнуть важность плодотворного партнерства

Glensol с Национальной Академией Авиации. Договор, заключенный с Академией в прошлом году, заложил прочную основу для проведения технических тренингов такого высокого уровня. Я уверен, что объединив наши усилия, мы сможем еще больше расширить географию наших услуг и предложить наши услуги по обучению нашим существующим и потенциальным зарубежным клиентам».

Примечание для редакторов Glensol, основанная в 2012 году, как дочерняя компания Nobel Energy по эксплуатации месторождений и обслуживанию оборудования, является надежным поставщиком вращающегося оборудования для местных и международных нефтегазовых компаний, в том числе услуг по обслуживанию турбомашин и систем управления, эксплуатации и технического обслуживания, для SOCAR, bp и других крупных энергетических компаний в регионе и по всему миру.

Дополнительную информацию можно получить на сайте: www.glensol.az