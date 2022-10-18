Yelo App признан самым удобным мобильным приложением

17 октября состоялась конференция “Mobile Banking Day Baku”,
посвященная мобильному банкингу в стране. На конференции были
представлены результаты исследования пользовательского опыта 10
локальных приложений мобильного банкинга. В исследовании,
проведенном агентством Markswebb, Yelo App получил высокий балл.
Согласно сравнению результатов по 1000 критериям, Yelo App был
выбран самым удобным мобильным приложением.
В настоящее время Yelo App является одним из наиболее часто используемых банковских мобильных приложений среди клиентов. В этом уникальном приложении можно управлять как личными, так и бизнес-профилями. Также в приложение Yelo можно добавлять карты и других банков. Заказать кредит и карты может любой желающий, просто загрузив приложение, даже не являясь клиентом банка. До конца года планируется дальнейшее улучшение текущих функций приложения Yelo и добавление новых инновационных решений.
Вы также можете насладиться ярким банкингом, загрузив мобильное приложение Yelo на свой смартфон: https://bit.ly/ylmbltb
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Yelo Bank – Яркий Банкинг!