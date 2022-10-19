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Yelo Bank провел экологическую акцию (ФОТО)

Экономика Материалы 19 октября 2022 09:50 (UTC +04:00)
Yelo Bank провел экологическую акцию (ФОТО)

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В целях поддержки мероприятий, реализуемых в направлении развития экологической среды в стране, Банк провел акцию по очистке территории пляжа Бильгях.

В ходе акции, к которой присоединились десятки сотрудников Yelo Bank-а, прибрежная территория была полностью очищена от мусора. В результате было собрано более полутонны отходов. Затем отходы были отсортированы и помещены в специальные контейнеры.

Первоочередная цель Yelo Bank-а при организации таких акций – улучшение экологической ситуации и просвещение населения. Еще одной целью является повышение командного духа среди своих сотрудников и совместная работа над решением экологических проблем. В акции приняли участие не только сотрудники Yelo, но и члены их семей. Корпоративная социальная ответственность является неотъемлемой частью стратегии Yelo Bank-а.
Банк и в дальнейшем планирует поддерживать и расширять такие инициативы.

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Yelo Bank провел экологическую акцию (ФОТО)
Yelo Bank провел экологическую акцию (ФОТО)
Yelo Bank провел экологическую акцию (ФОТО)
Yelo Bank провел экологическую акцию (ФОТО)
Yelo Bank провел экологическую акцию (ФОТО)
Yelo Bank провел экологическую акцию (ФОТО)
Yelo Bank провел экологическую акцию (ФОТО)
Yelo Bank провел экологическую акцию (ФОТО)
Yelo Bank провел экологическую акцию (ФОТО)
Yelo Bank провел экологическую акцию (ФОТО)
Yelo Bank провел экологическую акцию (ФОТО)
Yelo Bank провел экологическую акцию (ФОТО)
Yelo Bank провел экологическую акцию (ФОТО)
Yelo Bank провел экологическую акцию (ФОТО)
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