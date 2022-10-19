Yelo Bank провел экологическую акцию (ФОТО)

В целях поддержки мероприятий, реализуемых в направлении развития экологической среды в стране, Банк провел акцию по очистке территории пляжа Бильгях.



В ходе акции, к которой присоединились десятки сотрудников Yelo Bank-а, прибрежная территория была полностью очищена от мусора. В результате было собрано более полутонны отходов. Затем отходы были отсортированы и помещены в специальные контейнеры.



Первоочередная цель Yelo Bank-а при организации таких акций – улучшение экологической ситуации и просвещение населения. Еще одной целью является повышение командного духа среди своих сотрудников и совместная работа над решением экологических проблем. В акции приняли участие не только сотрудники Yelo, но и члены их семей. Корпоративная социальная ответственность является неотъемлемой частью стратегии Yelo Bank-а.

Банк и в дальнейшем планирует поддерживать и расширять такие инициативы.



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