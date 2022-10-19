Сегодня в Баку начинают работу три международные выставки (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку начинают работу три международные выставки.

Как сообщает Trend, об этом сказал в среду на церемонии открытия 2-й Азербайджанской международной выставки «Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха» Rebuild Karabakh - 2022, 27-й Азербайджанской международной выставки «Строительство» BakuBuild - 2022 и 14-й Международной выставки «Отопление, вентиляция, кондиционирование, водоснабжение, сантехника и бассейны» Aquatherm Baku - 2022 представитель Caspian Event Organisers Фарид Мамедов.

По его словам, здесь собрались как местные компании, так и компании из других стран. Национальными стендами будут представлены Германия, Иран, Турция.

Отметим, что в выставке принимают участие более 300 компаний из разных стран. Организатором выставок выступает Caspian Event Organisers.