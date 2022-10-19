Число предложений для участия в восстановлении Карабаха достигло 1200 - Сахиб Мамедов

БАКУ /Trend/ - Число предложений для участия в восстановлении Карабаха выросло до 1200.

Как сообщает Trend, об этом сказал в среду на церемонии открытия 2-й Азербайджанской международной выставки «Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха» Rebuild Karabakh - 2022, 27-й Азербайджанской международной выставки «Строительство» BakuBuild - 2022 и 14-й Международной выставки «Отопление, вентиляция, кондиционирование, водоснабжение, сантехника и бассейны» Aquatherm Baku - 2022 заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов.

По его словам, 400 заявок из общего числа приходятся на долю зарубежных компаний.

«Отмечу, что количество участников выставок в нынешнем году выросло на 10 процентов по сравнению с 2021 годом. Здесь собрались свыше 300 компаний из 17 стран, в том числе Беларуси, Венгрии, Грузии, Индии, Италии, Польши, Казахстана, России, Румынии, Узбекистана, Швеции и многих других стран», - сказал замминистра.

Мамедов подчеркнул, что доля строительства в общем ВВП Азербайджана по итогам января-сентября 2022 года выросла на 13 процентов по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.