Выставки играют большую роль в продвижении продукции и услуг, производимых малыми и средними предприятиями - Орхан Мамедов

БАКУ /Trend/ - Проведение выставок играют большую роль в продвижении продукции и услуг, производимых малыми и средними предприятиями.

Как сообщает в Trend, об этом сказал в среду на церемонии открытия 2-й Азербайджанской международной выставки «Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха» Rebuild Karabakh - 2022, 27-й Азербайджанской международной выставки «Строительство» BakuBuild - 2022 и 14-й Международной выставки «Отопление, вентиляция, кондиционирование, водоснабжение, сантехника и бассейны» Aquatherm Baku - 2022 председатель правления агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана Орхан Мамедов.

По его словам, выставки служат также и расширению возможностей продаж, установлению новых деловых связей и развитию сотрудничества.

«Наше агентство всегда поддерживало проведение таких выставок, и мы намерены продолжить эту традицию», - добавил он.