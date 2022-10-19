В Карабахе ведутся работы по строительству 9 автомагистралей и 2 железных дорог - Башир Гаджиев

БАКУ /Trend/ - В Карабахе ведутся работы по строительству девяти автомобильных магистралей и двух железных дорог.

Как сообщает Trend, об этом сказал в среду в ходе панельной сессии на тему «Бизнес в Карабахе и инвестиционные возможности» заместитель специального представителя Президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район (кроме Шушинского района), Башир Гаджиев.

"На освобожденных территориях ведутся работы по созданию новой инфраструктуры. В том числе идут работы по строительству 4 школ, 2 из которых будут сданы в эксплуатацию в нынешнем году. В Агдаме строится медицинское учреждение. По этому городу утвержден ряд строительных проектов», - сказал он.

Гаджиев подчеркнул, что Карабах имеет огромный потенциал по эно- и экотуризму.

«Можно сказать, что такой потенциал имеется практически у каждого города и района Карабаха», - отметил он.

Говоря о Зангезурском коридоре, Гаджиев отметил его большой потенциал для транзита грузов по ряду различных направлений.