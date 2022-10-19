Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Экономика

Предусмотрены субсидии для бизнеса в области животноводства в Карабахе - Сеймур Мовлаев

Экономика Материалы 19 октября 2022 13:24 (UTC +04:00)
Предусмотрены субсидии для бизнеса в области животноводства в Карабахе - Сеймур Мовлаев

Читайте Trend в

Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Предусмотрены субсидии для бизнеса в области животноводства в Карабахе.

Как сообщает Trend, об этом сказал в среду в ходе панельной сессии на тему «Бизнес в Карабахе и инвестиционные возможности» председатель правления Агентства по аграрному кредитованию и развитию при минсельхозе Азербайджана Сеймур Мовлаев.

"Для создания бизнеса в области животноводства на освобожденных территориях Азербайджана предприниматели со стороны государства будут субсидироваться на 60 процентов", - сказал Мовлаев.

По его словам, для покупки оборудования для этого сектора со стороны государства будут предусмотрены субсидии в размере 40 процентов.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости