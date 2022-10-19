Преодолевая границы переводите деньги с Муганбанк

Муганбанк совместно с международной платежной организацией «Mastercard» предоставил возможность совершать быстрые, безопасные и низкокомиссионные переводы в более чем 100 стран мира.

Муганбанк и «Mastercard» первыми в Азербайджане запустили инновационный продукт-платформу межрасчетных денежных переводов. Платформа позволяет своим клиентам совершать безопасные платежи в режиме реального времени на банковские и цифровые счета по всему миру. Таким образом, отсутствие участия банков-корреспондентов в переводах посредством новой платформы устраняет существующие ограничения, значительно сокращает время расчетов, упрощает процесс и делает переводы более быстрыми и выгодными.

Муганбанк внесет свой вклад в расширение и развитие цифровых возможностей страны, внедрив новую инновационную платформу.

Преимущества:

Скорость-делает средства доступными для покупателей в считанные секунды с доступом 24/7/365;

Эффективность-обеспечивает доступ к нескольким сетям и рынкам с упрощенным обслуживанием и низкими эксплуатационными расходами;

Безопасность-использует возможности сети «Mastercard» для управления нормативными, финансовыми и мошенническими рисками;

ОАО "Муганбанк" начал свою деятельность в 1992 году. На сегодняшний день 22 филиалов и 10 отделений ОАО "Муганбанк" оказывают клиентам качественные услуги по всем видам банковских продуктов. Дополнительную информацию об услугах и продуктах Муганбанка можно получить как в информационном центре 933, так и на сайте www.muganbank.az.