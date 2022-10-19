Польские компании завтра представят свои бизнес-возможности в Азербайджане - посол

БАКУ /Trend/ - Польские компании завтра представят свои бизнес-возможности в Азербайджане.

Об этом Trend сказал в среду посол Польши в Азербайджане Рафал Поборски.

“Сегодня была прекрасная возможность представить компании из Польши на выставке “Rebuilding Karabakh - 2022”. Это действительно хороший шанс для польских компаний участвовать в проектах восстановления в Карабахе”, - сказал он.

По словам посла, к сожалению, только одна польская компания смогла принять участие в сегодняшнем мероприятии. Эта компания занимается производством решений для лакокрасочных материалов, а также различных производственных решений и технологий, благодаря своей передовой лаборатории.

“Однако завтра мы собираемся провести польско-азербайджанский бизнес-форум вместе с AZPROMO, к которому присоединится много польских компаний, и они нацелены на участие не только в проектах в Карабахе, но и в стране в целом. Те компании, которые завтра представят свой бизнес в Баку, заняты в разных сферах - от строительства до снабжения и логистики и так далее”, - добавил он.