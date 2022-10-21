Компания «Baku Steel Company» расширяет свою деятельность на европейских рынках (ФОТО)

В Бакинском Бизнес-Центре был проведен Азербайджано-Польский бизнес-форум, организованный Агентством Поощрения Экспорта и Инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO) и Польским Агентством по Инвестициям и Торговле.

На церемонии открытия форума, состоявшейся 20 октября, выступили Юсиф Абдуллаев, глава AZPROMO, Здислав Сокаль, член правления Польского Агентства по Инвестициям и Торговле, Наргиз Гурбанова, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Польше, Рафал Поборски, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Азербайджане, Неймят Нагдалиев, Торговый представитель Азербайджансой Республики в странах Центральной Европы и Матсей Фальковски, начальник отдела Министерства Экономического Развития и Технологий Польши. Выступавшие отметили наличие больших возможностей для расширения торгово-экономического сотрудничества между Азербайджаном и Польшей и заявили, что обе страны заинтересованы в развитии этих отношений.

Затем, с презентацией о деятельности учреждений, которые они представляют выступили Валех Алескеров, председатель правления Алятской Свободной Экономической зоны, Михал Ступак, менеджер по работе с клиентами Гданьского порта Польши и Феликс Кобирски, эксперт банка «Bank Gospodarstwa Krajowego».

В рамках форума был подписан меморандум о сотрудничестве между ЗАО «Baku Steel Company», крупнейшей металлургической компании не только Азербайджана, но и всего Кавказского региона, и 4 ведущими компаниями в области металлургии Польши, такие как ООО «Zystal», ООО «Warstal A.M. Sp.z.o.o», ООО «Touye Group Sp.z.o.o» и компания «Kostal M.M Koneccy Sp.J» GP. В будущем этот меморандум откроет возможности реализовывать продажу продукций, производимую компанией «Baku Steel Company», не только в Польше, но и на рынках других европейских стран.

Затем Бизнес-форум был продолжен в формате двусторонних деловых переговоров.

Следует отметить, что компания «Baku Steel Company» в настоящее время производит высококачественную арматуру, катанку (проволоку), квадратные и круглые заготовки, бесшовные трубы, а также различные фасонные отливки-заготовки. Здесь же осуществляется производство швеллеров, угольников, двутавров, квадратных и круглых прутков. За более чем 20 лет своего существования компания «Baku Steel Company» смогла стать известным брендом не только Азербайджана, но и всего региона, и сегодня, продаваемая с большим спросом на местном рынке высококачественная продукция компании, также экспортируется в более чем в 20 стран Европы, Америки и Азии.