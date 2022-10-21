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Компания «Baku Steel Company» расширяет свою деятельность на европейских рынках (ФОТО)

Экономика Материалы 21 октября 2022 11:15 (UTC +04:00)
Компания «Baku Steel Company» расширяет свою деятельность на европейских рынках (ФОТО)

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В Бакинском Бизнес-Центре был проведен Азербайджано-Польский бизнес-форум, организованный Агентством Поощрения Экспорта и Инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO) и Польским Агентством по Инвестициям и Торговле.

На церемонии открытия форума, состоявшейся 20 октября, выступили Юсиф Абдуллаев, глава AZPROMO, Здислав Сокаль, член правления Польского Агентства по Инвестициям и Торговле, Наргиз Гурбанова, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Польше, Рафал Поборски, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Азербайджане, Неймят Нагдалиев, Торговый представитель Азербайджансой Республики в странах Центральной Европы и Матсей Фальковски, начальник отдела Министерства Экономического Развития и Технологий Польши. Выступавшие отметили наличие больших возможностей для расширения торгово-экономического сотрудничества между Азербайджаном и Польшей и заявили, что обе страны заинтересованы в развитии этих отношений.

Затем, с презентацией о деятельности учреждений, которые они представляют выступили Валех Алескеров, председатель правления Алятской Свободной Экономической зоны, Михал Ступак, менеджер по работе с клиентами Гданьского порта Польши и Феликс Кобирски, эксперт банка «Bank Gospodarstwa Krajowego».

В рамках форума был подписан меморандум о сотрудничестве между ЗАО «Baku Steel Company», крупнейшей металлургической компании не только Азербайджана, но и всего Кавказского региона, и 4 ведущими компаниями в области металлургии Польши, такие как ООО «Zystal», ООО «Warstal A.M. Sp.z.o.o», ООО «Touye Group Sp.z.o.o» и компания «Kostal M.M Koneccy Sp.J» GP. В будущем этот меморандум откроет возможности реализовывать продажу продукций, производимую компанией «Baku Steel Company», не только в Польше, но и на рынках других европейских стран.

Затем Бизнес-форум был продолжен в формате двусторонних деловых переговоров.

Следует отметить, что компания «Baku Steel Company» в настоящее время производит высококачественную арматуру, катанку (проволоку), квадратные и круглые заготовки, бесшовные трубы, а также различные фасонные отливки-заготовки. Здесь же осуществляется производство швеллеров, угольников, двутавров, квадратных и круглых прутков. За более чем 20 лет своего существования компания «Baku Steel Company» смогла стать известным брендом не только Азербайджана, но и всего региона, и сегодня, продаваемая с большим спросом на местном рынке высококачественная продукция компании, также экспортируется в более чем в 20 стран Европы, Америки и Азии.

Компания «Baku Steel Company» расширяет свою деятельность на европейских рынках (ФОТО)
Компания «Baku Steel Company» расширяет свою деятельность на европейских рынках (ФОТО)
Компания «Baku Steel Company» расширяет свою деятельность на европейских рынках (ФОТО)
Компания «Baku Steel Company» расширяет свою деятельность на европейских рынках (ФОТО)
Компания «Baku Steel Company» расширяет свою деятельность на европейских рынках (ФОТО)
Компания «Baku Steel Company» расширяет свою деятельность на европейских рынках (ФОТО)
Компания «Baku Steel Company» расширяет свою деятельность на европейских рынках (ФОТО)
Компания «Baku Steel Company» расширяет свою деятельность на европейских рынках (ФОТО)
Компания «Baku Steel Company» расширяет свою деятельность на европейских рынках (ФОТО)
Компания «Baku Steel Company» расширяет свою деятельность на европейских рынках (ФОТО)
Компания «Baku Steel Company» расширяет свою деятельность на европейских рынках (ФОТО)
Компания «Baku Steel Company» расширяет свою деятельность на европейских рынках (ФОТО)
Компания «Baku Steel Company» расширяет свою деятельность на европейских рынках (ФОТО)
Компания «Baku Steel Company» расширяет свою деятельность на европейских рынках (ФОТО)
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