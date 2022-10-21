AccessBank к вашим услугам и по субботам!

Начиная с этой недели следующие филиалы AccessBank-а будут обслуживать клиентов и по субботам:
Нариманов – улица Тебриз 94
Азадлыг - пр. Азадлыг, 97
Бинагади – улица Ш.Мамедова, 91
Вышеуказанные филиалы AccessBank-а будут работать по субботам с 10:00 до 16:00.
AccessBank обслуживает малый и средний бизнесы с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие международные организации, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и др. Банк имеет 29 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 14 - в регионах страны.
Информацию об услугах банка можно получить, позвонив в контактный центр банка по номеру 151, на сайте www.accessbank.az или же на страницах банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).