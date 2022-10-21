Выросли активы Azer Turk Bank

По состоянию на 1 октября 2022 года активы государственного Azer Turk Bank находились на уровне 844,2 миллиона манат. Этот показатель на 130 % больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Объем кредитного портфеля банка составил 297,6 миллионов манатов. Депозитный портфель составил 266 миллионов манат.

Azer Turk Bank завершил три квартала текущего года с чистой прибылью свыше 3 миллионов манат.

Совокупный капитал составил 55,8 миллионов манат.

За отчетный период количество активных платежных карт, выпущенных Azer Turk Bank, увеличилось на 88%.

75 процентов акций ОАО "Azer Turk Bank", действующего с 1995 года, принадлежат Азербайджанскому государству.