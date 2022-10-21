Вице-премьер России о важности Зангезурского коридора

БАКУ/Trend/ - Именно на Южном Кавказе сегодня формируется перекрёсток основных международных транспортных коридоров «Север - Юг» и «Восток - Запад».

Как сообщает Trend со ссылкой на российские СМИ, об этом сказал в пятницу вице-премьер России Алексей Оверчук.

«В случае его создания экономики Азербайджана, Армении и Грузии начнут получать дополнительную ренту, связанную с преимуществом их географического положения в Евразии. Значительную роль в этой связи будет играть разблокирование транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахчываном», - отметил вице-премьер.

Он отметил, что Азербайджан и Иран приступили к строительству мостов на границе, которые свяжут автомобильные дороги двух стран и позволят обеспечить кратчайшее и удобное движение между западными районами Азербайджана и Нахчываном.