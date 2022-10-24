Глава ЗАО AzerGold провел встречу с министром экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана (ФОТО)

Председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов провел встречу с делегацией, возглавляемой министром экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сериккали Брекешевым. На встрече Закир Ибрагимов подчеркнул, что дружба и братские отношения между нашими странами находятся на самом высоком уровне и заявил о готовности к взаимному сотрудничеству и обмену опытом.

З. Ибрагимов сообщил, что ЗАО, начавшее добычу драгоценных металлов с месторождения «Човдар» в 2017 году, добилось больших успехов в области подготовки к эксплуатации новых месторождений руд цветных и черных металлов. Он особо отметил, что успешно эксплуатируется золоторудное месторождение «Агйокуш-2», входящее в группу золоторудных месторождений «Агйокуш», а также золоторудное месторождение «Марах». Ибрагимов довел до сведения участников совещания, что полностью устранена зависимость от государственного финансирования проекты по золотодобыче, а к 2025 году планируется полное устранение зависимости от госфинансирования месторождений цветных металлов.

Председатель правления сообщил, что на базе месторождения «Човдар» создан комплексный районный перерабатывающий участок для добываемых на вышеуказанном и других близлежащих месторождениях. Он также проинформировал о готовящихся к эксплуатации новых месторождениях цветных и черных металлов, а также полиметаллическом месторождении "Филизчай". Отмечалось, что AzerGold планирует в 2025 году в пилотном режиме начать добычу на "Филизчае", одном из крупнейших полиметаллических месторождений региона и Европы, а в последующие годы запустить перерабатывающий завод в промышленных масштабах.

З. Ибрагимов проинформировал казахстанскую делегацию о проводимых со стороны ЗАО геологических исследованиях на очищенных от мин и неразорвавшихся боеприпасов территориях Кельбаджарского района, освобожденного в результате победы, достигнутой нашей армией под руководством Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. Было доведено до сведения, что заминированные территории и не предоставление карты мин, являются препятствием для проведения более масштабных мероприятий в этом районе. Подчеркнуто, что после полной очистки района от мин и неразорвавшихся боеприпасов будут начаты полномасштабные геологоразведочные работы.

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сериккали Берекешев заявил о больших возможностях для сотрудничества в горнодобывающей отрасли между двумя странами. Он подчеркнул, что Казахстан является одним из мировых лидеров по запасам полезных ископаемых. Отметил также о создании единой платформы «Казнедра», которая включает в себя работы по цифровизации геологических данных периода советских времен и свяжет все существующие информационные системы. По его словам, новая платформа предоставит инвесторам доступ к геологической информации и интерактивным картам Казахстана в режиме онлайн.

З. Ибрагимов заявил о готовности к сотрудничеству и обмену взаимным опытом в этом направлении и подчеркнул, что несколько лет назад был дан старт и успешно завершен проект по обновлению информационного архива существующих месторождений руд цветных и черных металлов Азербайджана. При активном содействии Министерства экологии и природных ресурсов собранные данные о геологоразведочных работах, проведенных в советское время, были цифровизированы, а по каждому месторождению создана электронная база данных в соответствии с международными стандартами в рамках сотрудничества с международными консультантами. Выполненные работы помогут более экономично и экологично управлять месторождениями, цифровизация геологических данных повысит привлекательность металлургии для иностранных инвесторов. Также, цифровизация способствует эффективному определению приоритетов разработки месторождений с учетом экономической выгоды на последующих этапах.

Сериккали Берекешев сообщил о готовности к взаимным инвестициям в новые рудники, а также сотрудничеству в сфере геологоразведки. Стороны обменялись идеями о совместных действиях и инициативах по обмену опытом, а также обсудили дальнейшие шаги, которые необходимо предпринять.