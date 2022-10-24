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Банк АВВ сделал доступной услугу «ƏDV geri al» для пользователей LeoBank

Экономика Материалы 24 октября 2022 13:35 (UTC +04:00)
Банк АВВ сделал доступной услугу «ƏDV geri al» для пользователей LeoBank

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Банк АВВ продолжает вести совместную работу с партнерами над интеграционными процессами, тем самым открывая новые возможности для своих клиентов. АВВ делится своими опциями с другими банками нашей страны, что позволяет повысить эффективность услуг и сделать их более доступными и удобными для всех.

Теперь пользователи LeoBank смогут пользоваться услугой АВВ «ƏDV geri al». Чеки от покупок можно будет считывать и в ABB mobile, и в приложении LeoBank. Возвращенная сумма от НДС будет накапливаться на одном счету и клиент сможет воспользоваться ею посредством обоих приложений.

Ранее такая возможность была создана с Azercell и Hesab.az. В итоге на сегодняшний день доходы от НДС можно получать посредством ABB mobile, а также приложений от Azercell, Hesab.az и LeoBank.

«ƏDV geri al» - услуга по возврату определенной суммы от НДС, оплаченного за товары, приобретенные в местах розничной торговли или же в местах общественного питания в Азербайджане. В случае оплаты картой возвращается 15% НДС, 10% НДС в случае оплаты наличными.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.

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