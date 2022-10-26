Банк Республика показал динамичное развитие по всем сегментам бизнеса!

Банк Республика, один из ведущих банков страны, объявил финансовые результаты за третий квартал 2022 года. Согласно отчетности, банк продолжил динамичное развитие и в очередной раз подтвердил статус, как одного из лидеров банковского сектора страны.

По состоянию на 1 октября 2022 года активы банка превысили 1,5 миллиардов манат, что является одним из самых высоких показателей среди банков страны. Из опубликованной отчетности видно, что банк обладает достаточно высоким запасом капитала для устойчивого развития. Так, совокупный капитал банка увеличился на 21% и составил 119,04 млн. манат, превышая регулятивную норму более чем в 2 раза.

По результатам 9 месяцев в депозитном портфеле банка также наблюдается уверенный рост. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года депозитный портфель банка вырос на 19%, что в очередной раз подтверждает доверие большого количества клиентов Банку Республика.

В 2022 году, банк продолжил активное кредитование реального сектора, который является приоритетным как для банка, так и для экономики страны. Банк заключил кредитные соглашения с крупными международными финансовыми организациями, такими как Европейский Банк Реконструкции и Развития (EBRD), Нидерландский Банк Развития Предпринимательства (FMO), Европейский Фонд для Юго-Восточной Европы (EFSE), Европейская Инвестиционная Компания (EMF Microfinance Fund). Привлечённые средства были направлены на финансирование микро и малого предпринимательства, в частности, на финансирование предпринимателей в регионах.

Банк Республика создан в 1992 году и входит в пятерку ведущих банков Азербайджана. В числе акционеров банка представлен один из крупнейших финансовых институтов Германии - Sparkassen International Development Trust (член финансовой группы Sparkassen-Finanzgruppe). Банк имеет один из наиболее высоких международных рейтингов в банковском секторе Азербайджана - рейтинг на уровне “В3” с прогнозом “Позитивный” от агентства Moody’s.

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