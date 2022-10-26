Азербайджан инвестировал в Швейцарию $2,6 млрд - посол

БАКУ /Trend/ - До сегодняшнего дня Азербайджан инвестировал в Швейцарию 2,6 миллиарда долларов.

Об этом в ходе пресс-конференции в Женеве сказал посол Азербайджана в Швейцарии Фуад Искендеров, передает в среду Trend.

Он отметил, что в основном осуществляется экспорт золота, но недавно были начаты поставки и нефти.

«Европа – наше основное направление экспорта энергоресурсов, в том числе за счет общих приоритетов развития. Азербайджан, будучи одним из основных поставщиков газа в Европу, планирует увеличить поставки в два раза на протяжении следующих пяти лет», - сказал посол.