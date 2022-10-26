AccessBank опубликовал финансовый отчет за третий квартал 2022 года

AccessBank, лидер рынка кредитования микро, малого и среднего бизнесов, обнародовал финансовые показатели за третий квартал 2022-го года.

Дополнительная информация и детали доступны по ссылке: https://www.accessbank.az/az/our-bank/in-figures/

Банк, активы которого превысили 1 миллиард манатов, за последний квартал продемонстрировал динамичный рост по всем ключевым показателям и сохранил лидирующие позиции в финансировании бизнеса. В течение последнего квартала AccessBank добился резкого увеличения операционной прибыли.

Активы банка за квартал увеличились на 4,8%, а с начала года - на 12,9%. В настоящее время они составляют 1,1 миллиарда манатов.

Кредитный портфель за квартал увеличился на 7,4%, а с начала года - на 21%. В настоящее время он составляет 765,4 миллиона манатов.

80% кредитного портфеля составляют бизнес-кредиты. За год бизнес-портфель увеличился на 13,6% или 73,5 миллиона манатов. На регионы приходится 34% бизнес-кредитов, выданных в течение года.

Депозитный портфель за квартал увеличился на 2,9%, а с начала года - на 16,3%. В настоящее время он составляет 802 миллиона манатов.

Срочные вклады населения за квартал увеличились на 1,7%, а с начала года - на 20%. В настоящее время они составляют 555 миллионов манатов.

Процентный доход увеличился на 38% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и превысил 100 миллионов манатов. Чистый процентный доход увеличился на 50% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и достиг 57 миллионов манатов.

Непроцентные доходы увеличились на 14,6% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и достигли 8,5 миллиона манатов.

Чистая операционная прибыль многократно увеличилась и достигла 13 миллионов манатов. Только за 3 квартала чистая операционная прибыль банка увеличилась на 76,7% по сравнению со 2 кварталом текущего года.

Многократно увеличилась за год итоговая чистая прибыль, достигнув 5,3 миллиона манатов. За 3 квартал 2022 года чистая прибыль банка увеличилась более чем в два раза по сравнению со 2 кварталом текущего года.

Совокупный капитал банка увеличился на 13,3% или 10,3 миллиона манатов и за последний год достиг 87,9 миллиона манатов. Это на 37,9 миллиона манатов больше минимального требования, установленного Центральным Банком Азербайджана.

Коэффициент ликвидности банка составляет 63,3%, что в 2 раза выше минимальной нормы (30%), требуемой Центральным Банком Азербайджана.

Давит Циклаури, Председатель Правления AccessBank, отметил, что основной целью банка является развитие и обеспечение как более высоких результатов, так и более качественного обслуживания: «Резкое увеличение чистой операционной прибыли за год – это показатель нашей постоянной работы над собой. Мы понимаем, что растут не только наши цифры, но и удовлетворенность нами наших клиентов, а вместе с тем и конкуренция на рынке. Помимо лидерства на рынке микрофинансирования, также даёт положительные результаты улучшение услуг в сфере розничного банкинга. Наша цель — еще больший рост и лучший сервис».

AccessBank обслуживает малый и средний бизнесы с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие ведущие международные финансовые институты, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и другие иностранные финансовые институты и инвестиционные фонды. Банк имеет 29 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 14 - в регионах страны. Информацию об услугах банка можно получить, позвонив в контактный центр банка по номеру 151, на сайте www.accessbank.az или же на страницах банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).