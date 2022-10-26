При поддержке банка АВВ состоялось мероприятие для предпринимателей

Клуб предпринимателей банка АВВ и организация AKIAB (Академия Союза корпоративных предпринимателей Азербайджана) провели мероприятие для корпоративных предпринимателей Азербайджана. Мероприятие состоялось в отеле Pullman и было посвящено теме «Традиционные и современные системы менеджмента».

Представители различных бизнес-структур, действующих в нашей стране, смогли поделиться своим опытом. На мероприятии были зачитаны интересные доклады на такие темы, как менеджмент, продажи, цифровизация, маркетинг, франчайзинг и т. д. Основное внимание было уделено новым управленческим решениям в бизнесе. ABB поделился с участниками мероприятия информацией о деятельности Клуба предпренимателей. Представители компании EY Azerbaijan также стали участниками мероприятия и предложили предпринимателям представить свои кандидатуры на конкурсе «EY Businessman of the Year».

Управляющий директор АВВ по корпоративному бизнесу Наргизханым Биландарли отметила, что подобные проекты будут иметь продолжение в дальнейшем в целях налаживания корпоративных отношений и обмена опытом между предпринимателями. «АВВ поддерживает инициативы, направленные на развитие бизнес-экосистемы в нашей стране. Помимо финансирования, мы стараемся оказывать всестороннюю помощь развитию бизнеса. Это одна из основных целей Клуба предпринимателей нашего банка».

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.