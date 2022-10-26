Состоялось очередное заседание Тарифного совета Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 26 октября состоялось очередное заседание Тарифного (ценового) совета Азербайджана, на котором были приняты соответствующие решения.

Как сообщили в среду Trend в Совете, Государственная служба специальной связи и информационной безопасности обратилась в Совет с просьбой рассмотреть тарифы на интернет, специальную радиосвязь, использование волоконно-оптической сети "AzStateNet" и другие услуги.

В обращении говорится о необходимости создания новых услуг для обеспечения государственных учреждений надежной связью и тарифного регулирования с учетом понесенных расходов. Отметим, что последнее тарифное регулирование в отношении данной услуги было осуществлено 24 ноября 2011 года. На заседании Тарифного совета было сочтено целесообразным принять предложенные тарифы. Напомним, что эти тарифы не распространяются на население и субъекты предпринимательства, поскольку эти услуги предоставляются только государственным органам.

Кроме того, министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана обратилось в Совет по вопросу регулирования ежемесячной абонентской платы за использование стационарных телефонов и тарифов на услуги междугородной телефонной связи.

В обращении отмечается, что в соответствии с тенденциями, происходящими в мире, объем международного входящего и исходящего телефонного трафика уменьшается из года в год на фоне роста подключений по интернету. После последнего тарифного регулирования, проведенного 2 декабря 2013 года в отношении услуг, трафик еще больше снизился, что повлияло на финансовую деятельность предприятий. В связи с этим возникла необходимость пересмотра тарифов с целью предоставления качественных услуг связи, повышения заработной платы и покрытия расходов.

После обсуждений ежемесячная абонентская плата за пользование стационарными телефонами в Азербайджане была повышена с 2,5 до 3,5 маната для населения (включая НДС), а тариф на междугородние телефонные звонки снижен с 5 до 3 гяпик.

Оба вышеупомянутых решения вступают в силу с 1 ноября.

В соответствии с указом Президента Азербайджанской Республики от 26 августа 2022 года, учитывая, что тарифы на использование радиочастот определяются министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана, решение Тарифного (ценового) совета от 23 июля 2004 года “О тарифах на регистрацию радиочастот, обеспечение электромагнитного совместимости и контроле за эксплуатацией” было отменено.

На заседании Тарифного совета также были утверждены цены на 76 прошедших госрегистрацию лекарственных средств. Тем самым количество лекарственных средств, цена на которые утверждена, составляет 13 493. Их полный перечень размещен на официальном сайте (www.tariff.gov.az) Тарифного (ценового) совета в разделе "Лекарственные средства" (http://tariff.gov.az/documents/DVA.pdf).

С решениями можно ознакомиться на официальном сайте Тарифного (ценового) Совета (www.tariff.gov.az) в разделе "Решения Совета".

(Перевод: Нубар Кулузаде)