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Казахстан и ЕС обсудили возможности Транскаспийского транспортного маршрута

Экономика Материалы 27 октября 2022 11:09 (UTC +04:00)
Казахстан и ЕС обсудили возможности Транскаспийского транспортного маршрута

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Наргиз Садыхова
Наргиз Садыхова
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БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Европейского совета Шарль Мишель обсудили возможности, которые предлагает Транскаспийский транспортный маршрут.

Об этом говорится в заявлении Евросовета по итогам встречи Токаева и Мишеля, который находится с официальном визитом в Астане, передает в четверг Trend.

Сообщается, что учитывая текущую геополитическую ситуацию, Касым-Жомарт Токаев и Шарль Мишель отметили важность расширения существующих и развития новых международных транспортных коридоров между Европой и Центральной Азией для облегчения глобальных цепочек производства и поставок.

Они также обсудили возможности Транскаспийского международного транспортного маршрута и варианты его дальнейшего развития, роль других транспортных связей в регионе.

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