Казахстан и ЕС обсудили возможности Транскаспийского транспортного маршрута

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Европейского совета Шарль Мишель обсудили возможности, которые предлагает Транскаспийский транспортный маршрут.

Об этом говорится в заявлении Евросовета по итогам встречи Токаева и Мишеля, который находится с официальном визитом в Астане, передает в четверг Trend.

Сообщается, что учитывая текущую геополитическую ситуацию, Касым-Жомарт Токаев и Шарль Мишель отметили важность расширения существующих и развития новых международных транспортных коридоров между Европой и Центральной Азией для облегчения глобальных цепочек производства и поставок.

Они также обсудили возможности Транскаспийского международного транспортного маршрута и варианты его дальнейшего развития, роль других транспортных связей в регионе.