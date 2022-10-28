Поддержка начинающим новый бизнес от Azer Turk Bank

Государственный Azer Turk Bank, всегда, с заботой, оказывает поддержку юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые обращаются с целью открытия банковского счета для организации собственного бизнеса.

Так, предпринимателям, обратившимся в Банк, наряду с бесплатным открытием счета предоставляется бесплатная первичная консультация по открытию нового или оформлению действующего бизнеса.

Банк также предоставляет клиентам бухгалтерские и консультационные услуги, подготовку налоговых деклараций и другие необходимые услуги, предоставляемые его компаниями-партнерами, со скидкой 30%.

Индивидуальным предпринимателям предоставляется бесплатно карта «Sahibkar» - универсальный инструмент, созданный для проведения банковских операций и услуг.

Кроме того, хозяйственные субъекты, начинающие сотрудничество с Azer Turk Bank, получают бесплатно зарплатные карты для своих сотрудников, без ограничения по количеству при открытии счёта.

Для открытия счета представителям бизнеса достаточно отправить онлайн-заявку посредством сайта.

Также счет в Azer Turk Bank можно открыть онлайн, посредством платформы BankMarket.

С более подробной информацией о продуктах и услугах банка можно ознакомиться на сайте https://atb.az/, корпоративных страницах банка в социальных сетях, WhatsApp (055) 3000 945 или позвонив в Колл-центр банка по номеру (012) 945.