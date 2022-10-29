В Баку подешевеют квартиры в старых зданиях - эксперт

БАКУ /Trend/ - В Баку квартиры в старых зданиях подешевеют.

Согласно информации, полученной Trend в субботу из источников на рынке, в ближайшее время в столице прогнозируется удешевление квартир в старых зданиях. Причина заключается в предусматриваемых изменениях в некоторых правилах.

Так, согласно действующим в настоящее время правилам, квартиры в зданиях, введенных в эксплуатацию с 1970 года, могут предлагаться как по государственной ипотеке, так и по внутреннему ипотечному предложению, предлагаемому банками. Согласно информации, предоставленной экспертами по продаже недвижимости, в ближайшее время ожидается, что это будет применяться только к зданиям, введенным в эксплуатацию после 2000 года. В таком случае спрос на старые постройки резко снизится.

Как сообщил Trend эксперт по недвижимости Эльнур Азадов, в первой половине следующего года произойдет серьезное снижение искусственно завышенных цен. Однако цены на квартиры в новостройках вряд ли понизятся. Даже если правила относительно ипотеки не изменятся, цены на квартиры в старых зданиях будут падать, так как на освобожденных территориях также ведутся большие строительные работы и с переселением граждан на эти территории снижение цен будет еще больше ускорится.

"В Баку насчитывается до 11 тысяч зданий с завершившимся сроком эксплуатации. По правилам, продажа этих квартир по ипотеке невозможна. Фактически, цены на квартиры в старых зданиях должны были снизиться как минимум вдвое. Однако в соответствии с распоряжением Кабинета министров от 2016 года, здания с истекшим сроком эксплуатации предусмотрено снести, а на их месте построить новые. Это так же привело к подорожанию старых квартир, так как некоторые, купив квартиры в старых постройках, планировали потом получить квартиру в новостройках. Однако это длительный процесс. С сентября произошло очередное повышение цен на квартиры в старых зданиях. Так, граждане ожидали, что в Баку будет серьезный приток переселенцев из России, которые будут покупать квартиры в Баку. Но этого не произошло, так как, напротив, азербайджанцы, имеющие бизнес в России, продают свое имущество в Азербайджане, чтобы спасти свой бизнес в России", - добавил он.

(Перевод: Нубар Кулузаде)