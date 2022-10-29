На территории Астраханского делового центра в Баку пройдет выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022»

БАКУ/Trend/ - Четырнадцать российских предприятий примут участие в специализированной выставке сельскохозяйственной техники «Российско-Азербайджанский День поля», которая открывается 3 ноября 2022 года на территории Астраханского делового центра в Баку.

Россию готовятся представлять такие крупные игроки, как «Ростсельмаш», «Клевер», «Волжский комбайновый завод» (АГРОМАШ), «Мельинвест», ООО «Трактор» (УРАЛЕЦ), АО «Кузембетьевский РМЗ», ООО «Сальсксельмаш», ООО «АгроПоставка», OOO «Южно-Уральский Весовой Завод» и другие.

Организатор выставки - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации при поддержке Торгово-промышленной палаты России, Торгового представительства РФ в Азербайджане и Ассоциации «Росспецмаш». Оператором выставки выступает АО «ЭКСПОЦЕНТР».

Выставка «Российско-Азербайджанский день поля» в течение двух дней (3-4 ноября 2022 г.) станет площадкой для демонстрации возможностей российских машиностроителей для решения задач сельхозпроизводителей Азербайджана. Выставка «Российско-Азербайджанский День поля» играет важную роль в укреплении и расширении сложившегося российско-азербайджанского сотрудничества и двусторонней торговли в области сельского хозяйства, продвижении российского экспорта высокотехнологичной сельхозтехники на рынок Южно-Кавказского региона. Приглашаем посетить выставку «Российско-Азербайджанский День поля» 3-4 ноября 2022 года на открытой площадке «Астраханского делового центра» в Баку!