Назван прогноз по ежегодному росту экономики Азербайджана до 2026 года

БАКУ /Trend - В рамках национальной стратегии развития экономики Азербайджана до 2026 года ожидается ежегодный рост экономики на 3-4 процента.

Об этом сказал в среду заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов в ходе мероприятия на тему «Зеленая трансформация в Азербайджане: Цели устойчивого развития», передает Trend.

По его словам, реинтеграция освобожденных территорий в экономику страны создает еще большую основу для экономического роста.

«В январе-сентябре ВВП страны вырос на 5,6 процента, ненефтегазовый - на более чем 10 процентов. Товарооборот вырос на 73,3 процента, а экспорт ненефтегазовой продукции - на 17 процентов», - сказал замминистра.

Мамедов подчеркнул, что в среднесрочной перспективе планируется увеличение переработки отходов до 20 процентов, в том числе 10 процентов - в регионах.

«При этом хотелось бы отметить, что в результате реализации стратегии экономика страны будет расти в среднем на 3-4 процента ежегодно, а ненефтегазовый ВВП - в среднем на пять процентов ежегодно, а также увеличение доли частного сектора в экономике предусматривается до 88 процентов к 2026 году. Кроме того, прогнозируется рост объема ненефтегазового экспорта на 85 процентов», - сказал он.