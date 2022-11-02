Азербайджан проводит фантастическую работу в борьбе с климатическими изменениями - посол Великобритании

БАКУ /Trend/ - Азербайджан проводит фантастическую работу в борьбе с климатическими изменениями.

Как передает в среду Trend, об этом сказал посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд в ходе мероприятия на тему «Зеленая» трансформация в Азербайджане: Цели устойчивого развития».

«Азербайджан продемонстрировал отличное лидерство в стремлении к достижению Целей устойчивого развития (ЦУР). Мы поощряем укрепление долгосрочной стратегии Азербайджана в достижении ЦУР, признавая всю фантастическую работу, проводимую страной в этом направлении», - сказал посол.

По его словам, ЦУР будут недостижимы, если не будут решены проблемы изменения климата.

«Азербайджан тоже сталкивается с этими проблемами. Повышение температуры воздуха и уменьшение количества осадков за последние годы влияют на уровень воды и, следовательно, на продовольственную безопасность», - подчеркнул дипломат.

Олд добавил, что участие Азербайджана в самите СОР27 очень важно.

«Мы будем продолжать поддерживать Азербайджан в достижении ЦУР и приоритетных действиях в областях транспорта, водорода и многих других областях ради стимулирования «зеленой» экономики», - сказал он.