SOCAR огласила планы достижения абсолютно чистой добычи энергоресурсов

БАКУ /Trend - SOCAR планирует к 2030 году достичь абсолютно чистой добычи энергоресурсов.

Об этом сказал в среду вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Халик Мамедов в ходе панельной сессии на тему «Определение новых способов ускорения «зеленой» трансформации в Азербайджане», передает Trend.

По его словам, госкомпания провела все необходимые работы, которые были направлены на предотвращение утечек.

«Эта программа направлена не только на предотвращение утечек, но и защиту окружающей среды. Нами также принята стратегия до 2030 года, которая предусматривает мероприятия по снижению влияния в контексте климатических изменений, а также эмиссию углерода», - сказал Мамедов.

Вице-президент отметил, что компания значительно снизила выбросы отходов при производстве дизельного и бензинового топлива.

«Наша компания начала практиковать применение возобновляемых источников энергии, и работы по «зеленой» трансформации будут продолжены», - добавил он.