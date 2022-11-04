Назван объем средств, предусмотренных для Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана в госбюджете на 2023 г.

БАКУ /Trend/ - В госбюджете на 2023 год средства, предусмотренные для Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана в целях предоставления гражданам льготных ипотечных кредитов, составят 87,7 миллиона манатов.

Как сообщает в пятницу Trend, это отражено в проекте по государственному и обзорному бюджетам Азербайджанской Республики на 2023 год.

Кроме того, средства на субсидии предпринимателям составят 12,3 миллиона манатов. Таким образом, всего предусмотрено выделение Фонду 100 миллионов манатов.

В целом доходы государственного бюджета на 2023 год прогнозируются в размере 30,7 миллиарда манатов, что на 5,2 процента больше, чем в 2022 году, и на 16,4 процента больше, чем в 2021 году, что является самым высоким показателем за всю историю страны.

(Перевод: Нубар Кулузаде)