Со следующего года студенческие стипендии в Азербайджане будут повышены в среднем на 20 процентов - министр (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Со следующего года студенческие стипендии в Азербайджане будут повышены в среднем на 20 процентов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев во время обсуждения бюджета на 2023 год на совместном заседании парламентских комитетов по молодежи и спорту, труду и социальной политике, аграрной политике, региональным вопросам и природным ресурсам, энергетике и экологии.

Министр также коснулся вопроса, связанного с пособиями ветеранам войны. Он отметил, что для поддержки инвалидов войны, семей шехидов, участников войны сумма пособий в 2019 году была увеличена примерно на 40 процентов.

"В нашей стране более 170 тысяч ветеранов войны. Мы осуществили множество различных программ по соцподдержке, что будет продолжаться и впредь. За прошедший период к программе самозанятости были привлечены 21 тысяча участников войны и 8 800 инвалидов войны. 7000 из них были трудоустроены посредством "марафона занятости" и других программ", - сказал министр.

(Перевод: Нубар Кулузаде)