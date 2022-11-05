Азербайджан нацелен на формирование сильного человеческого капитала - Сахиб Мамедов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан формирует человеческий капитал, отвечающий глобальным вызовам.

Как сообщает Trend, об этом сказал в субботу заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов на церемонии открытия ИТ-Академии.

По его словам, реализация этой инициативы позволит сформировать сильный кадровый потенциал, что напрямую повлияет на формирование сильной экономики.

«Кроме того, цифровизация является одной из неотъемлемых частей развития нашей страны. Мы нацелены на формирование современного человеческого капитала. В этом направлении мы ведем сотрудничество с рядом стран. При нашем министерстве, как вы знаете, создан Центр Четвертой промышленности, который реализует в стране проекты по роботизации, цифровизации и другие ИТ-проекты», - сказал замминистра.

Мамедов отметил, что для формирования сильного человеческого капитала в стране ведутся широкомасштабные работы по созданию необходимой инфраструктуры, частью которого является открытие сегодняшнего проекта.

«Мы ожидаем, что открытие ИТ-Академии позволит достичь поставленных целей по формированию нового общества, переквалификации кадров и созданию новых проектов», - добавил он.