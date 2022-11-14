Турецкий холдинг Albayrak приступил к реализации первого инвестиционного плана на $20 млн для Бакинского порта (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Albayrak Holdinq, один из крупнейших холдингов Турции, включающий в себя более 50 компаний, приступил к реализации первого инвестиционного плана на сумму 20 миллионов долларов для ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт» в поселке Алят.

Как сообщает в понедельник Trend, в рамках первого этапа оборудование общей стоимостью 20 миллионов долларов будет использовано для улучшения технических возможностей Бакинского порта, привлечения большего количества грузов, а также оперативной перевалки грузов.

Следует отметить, что 15 июля текущего года между ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт» и группой компаний Albayrak Holdinq было подписано соглашение.

В соответствии с соглашением группа компаний Albayrak Holdinq будет работать совместно с Бакинским портом по проектам терминала Ro-Ro и терминала удобрений, а также тесно сотрудничать в других важных сферах. Основными целями нового соглашения о сотрудничестве являются создание максимально комфортных и стабильных условий для грузоперевозчиков в сферах логистики и цепочки поставок, достижение в кратчайшие сроки увеличения объема перевозок грузов из Китая и стран Центральной Азии в Европу, а также в Турцию транзитом через Азербайджан посредством Бакинского порта. Кроме того, это обеспечение оперативной перевалки привлеченных грузов с применением современных логистических решений.