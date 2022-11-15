Procter & Gamble создала в Азербайджане более 700 рабочих мест

БАКУ /Trend/ - Procter & Gamble в Азербайджане создала более 700 рабочих мест.

Об этом сказал во вторник на церемонии открытия международного мероприятия Baku CEO Summit генеральный директор по Кавказу и Центральной Азии Procter & Gamble Дегер Куртасланоглу, сообщает во вторник Trend.

По его словам, в период пандемии P & G поддержала 30 тысяч семей в целом на сумму 500 миллионов манатов.

«Наряду с ведением бизнеса, мы осуществляем в Азербайджане ряд проектов социальной направленности. Мы также внесли большой вклад в экономику Азербайджана, инвестировали в различные сектора страны и эта работа будет продолжена в будущем», - добавил Куртасланоглу.