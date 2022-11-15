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Госагентство занятости работает над цифровизацией в сфере трудовых отношений - Мустафа Аббасбейли

Экономика Материалы 15 ноября 2022 12:02 (UTC +04:00)
Госагентство занятости работает над цифровизацией в сфере трудовых отношений - Мустафа Аббасбейли

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Государственное агентство занятости работает над цифровизацией в сфере трудовых отношений.

Об этом сказал во вторник на международном мероприятии Baku CEO Summit председатель правления госагентства Мустафа Аббасбейли, сообщает Trend.

По его словам, госагентство нацелено на цифровизацию в сфере трудовых отношений не только между крупными предприятиями и работниками, но и между малым бизнесом и его сотрудниками.

«Наша цель на сегодняшний день заключается в создании новых инструментов трудовых отношений, использовании инновационных методов взаимодействия», - добавил Аббасбейли.

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