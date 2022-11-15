Госагентство занятости работает над цифровизацией в сфере трудовых отношений - Мустафа Аббасбейли

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство занятости работает над цифровизацией в сфере трудовых отношений.

Об этом сказал во вторник на международном мероприятии Baku CEO Summit председатель правления госагентства Мустафа Аббасбейли, сообщает Trend.

По его словам, госагентство нацелено на цифровизацию в сфере трудовых отношений не только между крупными предприятиями и работниками, но и между малым бизнесом и его сотрудниками.

«Наша цель на сегодняшний день заключается в создании новых инструментов трудовых отношений, использовании инновационных методов взаимодействия», - добавил Аббасбейли.