Unibank объявляет о корреспондентских отношениях с Bank of New York Mellon

Unibank KB объявляет о корреспондентских отношениях с Bank of New York Mellon. Это послужит расширению бизнеса Unibank в сфере международных расчетов, а также продвижению услуг международных денежных переводов.

Фаиг Гусейнов, Председатель правления Unibank KB, высоко оценил это соглашение: “Данное сотрудничество является одним из очередных успешных шагов, предпринятых Unibank в направлении расширения своих отношений с иностранными финансовыми институтами. Наш банк успешно внедрив все международные процедуры, добился важного для наших клиентов сотрудничества. Этот контракт также является показателем высокого доверия к банку. Расширение услуг на международной арене еще больше облегчит нашим клиентам осуществлению переводов и платежей за границу, в том числе для тех, кто представляет малое и среднее предпринимательство, а также микробизнес”.

Следует отметить, что прямой корреспондентский счет в американском банке позволит клиентам Unibank более быстро и оперативно осуществлять расчеты в долларах США по международным платежам и снизить комиссионные расходы.

О Unibank

Unibank КБ ОАО действует с 1992 года. Это один из крупнейших частных банков Азербайджана. Банк имеет широкую сеть обслуживания в столице и регионах. За 30 лет своего существования, Unibank обслуживает более 1,5 млн частных и корпоративных клиентов. Кроме этого, Unibank был удостоен многочисленных наград со стороны международных и местных организаций за успешную коммерческую деятельность и участие в социальных проектах. Подробнее о банке можно узнать на https://unibank.az/.

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