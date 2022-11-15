Kapital Bank расширяет цифровые каналы поддержки бизнеса и кадров - Ирада Гусейнова

БАКУ /Trend/ - В Kapital Bank трудоустроены 1,7 тысячи молодых специалистов.

Об этом сказала во вторник на международном мероприятии Baku CEO Summit представитель банка Ирада Гусейнова, сообщает Trend.

По ее словам, в тренинговом центре банка для молодых специалистов проводятся соответствующие курсы, и успешно завершившие эти курсы обеспечиваются работой в Kapital Bank.

«Мы поддерживаем цифровизацию дистанционной подготовки специалистов и создали в этом направлении необходимую инфраструктуру», - сказала она.

Гусейнова отметила, что Kapital Bank продолжает работать над расширением цифровых каналов поддержки бизнеса и молодых специалистов.

«Хочу отметить, что у нас есть платформа поддержки бизнеса, которая предоставляет электронные банковские услуги субъектам бизнеса. На этой платформе отражена информация о стратегии нашего банка, опыте продаж, соответствующие курсы, банковская экспертиза и информационная безопасность, видеокурсы и другая информация», - сказала она.

Представитель Kapital Bank сказала, что в нынешнем году 350 человек воспользовались услугами онлайн-обучения банка.