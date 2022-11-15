Интервью с Олегом Иванийчуком, Председателем Наблюдательного Совета AccessBank

Господин Иванийчук, что для Вас значит - возглавить Наблюдательный Совет AccessBank-а?

Это честь, привилегия и ответственность. Для меня большая честь поддерживать команду, руководство, членов Наблюдательного Совета и акционеров - чтобы вести банк в трудные времена и работать с замечательными людьми на всех уровнях. Эта ответственность очень вдохновляет.

Что Вы думаете о влиянии AccessBank-а на экономику Азербайджана и как бы Вы оценили прошлые годы деятельности банка? Изменилась ли банковская среда с тех пор, как Вы стали Председателем Наблюдательного Совета?

Влияние AccessBank-а на экономику существенно благодаря нескольким факторам. Первый – это предоставление высококачественных финансовых услуг частным предпринимателям, малому и среднему бизнесу, а также домашним хозяйствам. Второй – это постоянное повышение качества и масштаба предоставляемых банковских услуг. Третий фактор – это взращивание квалифицированных кадров для банковского сектора страны. И, наконец, четвёртый фактор – это высокие стандарты современного корпоративного управления.

Что касается Вашего второго вопроса – думаю, что банковский сектор усилился из-за растущей конкуренции и успешного преодоления пандемии коронавируса. Баи повысили уровень качества своей работы и теперь имеют больше возможностей для дальнейшего развития, инноваций и решения будущих задач - на благо своих клиентов, сотрудников и инвесторов.