Стали известны имена победителей общереспубликанской деловой игры, организованной при поддержке банка АВВ

БАКУ/Trend/ - Подведены итоги общереспубликанской деловой игры «Молодой фермер», организаторами которой выступили банк АВВ, Министерство молодежи и спорта, а также Министерство сельского хозяйства. В финальном этапе игры соревновались 6 команд. Согласно общему и окончательному решению жюри победителем соревнования стала команда «Bakı», представившая проект «AgroSmart». Обладателем второго места стала команда «AgroApp» (Гянджа), а третьего - команда «Üzümçü» (Гёйгёль).

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов, заместитель министра сельского хозяйства Сарван Джафаров, а также заместитель председателя Правления АВВ Талех Таирли также стали участниками церемонии награждения.

Инициатором и исполнителем данного проекта является организация «Волонтеры аграрного развития». Общереспубликанская деловая игра проводилась в 2 этапа, на первом этапе было отобрано по одному победителю в каждом регионе для дальнейшего участия на межрайонных соревнованиях и последующего попадания в финал. Целью реализации данного проекта является повышение знаний и навыков молодежи в сфере аграрного бизнеса. Помимо различных наград, победителям предоставляется ​​возможность получить профессиональный опыт в различных учреждениях.

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