Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Экономика

Стали известны имена победителей общереспубликанской деловой игры, организованной при поддержке банка АВВ

Экономика Материалы 15 ноября 2022 16:54 (UTC +04:00)
Стали известны имена победителей общереспубликанской деловой игры, организованной при поддержке банка АВВ

Читайте Trend в

БАКУ/Trend/ - Подведены итоги общереспубликанской деловой игры «Молодой фермер», организаторами которой выступили банк АВВ, Министерство молодежи и спорта, а также Министерство сельского хозяйства. В финальном этапе игры соревновались 6 команд. Согласно общему и окончательному решению жюри победителем соревнования стала команда «Bakı», представившая проект «AgroSmart». Обладателем второго места стала команда «AgroApp» (Гянджа), а третьего - команда «Üzümçü» (Гёйгёль).

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов, заместитель министра сельского хозяйства Сарван Джафаров, а также заместитель председателя Правления АВВ Талех Таирли также стали участниками церемонии награждения.

Инициатором и исполнителем данного проекта является организация «Волонтеры аграрного развития». Общереспубликанская деловая игра проводилась в 2 этапа, на первом этапе было отобрано по одному победителю в каждом регионе для дальнейшего участия на межрайонных соревнованиях и последующего попадания в финал. Целью реализации данного проекта является повышение знаний и навыков молодежи в сфере аграрного бизнеса. Помимо различных наград, победителям предоставляется ​​возможность получить профессиональный опыт в различных учреждениях.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.

Лента

Лента новостей

Читать все новости