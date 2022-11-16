Названы отрасли с высокими темпами роста в ненефтяном секторе Азербайджана

БАКУ /Trend/ - За 10 месяцев этого года экономика Азербайджана выросла на 5,2 процента, а ненефтегазовый сектор - на 9,7 процента.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал министр экономики Микаил Джаббаров, выступая на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана во время обсуждения государственного бюджета Азербайджана на 2023 год.

Министр отметил, что в ненефтегазовом секторе высокие темпы роста продемонстрировали сферы транспорта, туризма, строительства и коммуникаций.

«Деятельность промышленных зон в стране оказала большое влияние на рост ненефтегазового сектора. За отчетный период производство промышленных зон выросло более чем на 55 процентов», - сказал он.

Напомним, что 24 октября законопроект "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год" был представлен в Милли Меджлис.

В проекте прогнозируются доходы государственного бюджета на 2023 год в размере 30,7 миллиарда манатов, что на 5,2 процента больше, чем в 2022 году, и на 16,4 процента больше, чем в 2021 году, что является самым высоким показателем за всю историю Азербайджана.

В результате успешной экономической политики, проводимой в Азербайджане, ненефтяные доходы государственного бюджета неуклонно растут. Ненефтяные доходы госбюджета в 2023 году прогнозируются в размере 14,4 миллиарда манатов, что на 5,6 процента больше, чем в 2022 году, и на 12,2 процента больше, чем в 2021 году.

(Перевод: Фидан Мустафаева)