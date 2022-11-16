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АБР в Азербайджане может выступить гарантом кредитных обязательств частных компаний

Экономика Материалы 16 ноября 2022 15:00 (UTC +04:00)
АБР в Азербайджане может выступить гарантом кредитных обязательств частных компаний

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) может выступить перед финансовыми организациями гарантом по кредитным обязательствам азербайджанских компаний.

Об этом сказал в среду на 3-м финансовом и инвестиционном форуме специалист по инвестициям Азиатского банка развития Санан Шабанов, сообщает Trend.

По его словам, впервые такую практику в Азербайджане АБР применил в отношении ЗАО «Южный газовый коридор».

«Основываясь на этом опыте, мы можем применить такую практику и в отношении других компаний», - сказал Шабанов.

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