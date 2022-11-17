Клиенты Yelo Bank смогут пополнять счет крупной наличной суммой с помощью терминала “КorpOn”

Yelo Bank создает новые возможности для удобства своих клиентов. Теперь, частные предприниматели, физические и юридические лица, являющиеся действующими клиентами банка, могут осуществлять оплату кредита, а также пополнение банковского счета на крупную сумму посредством терминалов “КorpOn”. Максимальный разовый взнос в терминал составляет 14 999 манатов.
Преимуществом терминалов “КorpOn” является возможность
осуществления платежей в любое время суток, на крупную наличную
сумму и без потери времени на поход в банк. В течение минуты
терминал обрабатывает 1200 купюр с зачислением непосредственно на
банковский счет. Достаточно использовать один из терминалов
“КorpOn”, расположенных более чем в 50 точках города Баку.
Терминалы оборудованы сейфовой системой 1-го класса безопасности, а
также системами приема денег Giesecke+Devrient (Giziki + Devirint).
Следует отметить, что в терминале вносить депозиты на счета в
валюте AZN можно только купюрами AZN.
Есть дополнительные вопросы о банковских услугах, в том числе про онлайн оплату кредита (https://www.yelo.az/ru/individuals/online-services/online-loan-payment/)? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram или Whatsapp.
Yelo Bank – Яркий Банкинг!