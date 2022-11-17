Клиенты Yelo Bank смогут пополнять счет крупной наличной суммой с помощью терминала “КorpOn”

Yelo Bank создает новые возможности для удобства своих клиентов. Теперь, частные предприниматели, физические и юридические лица, являющиеся действующими клиентами банка, могут осуществлять оплату кредита, а также пополнение банковского счета на крупную сумму посредством терминалов “КorpOn”. Максимальный разовый взнос в терминал составляет 14 999 манатов.

Преимуществом терминалов “КorpOn” является возможность осуществления платежей в любое время суток, на крупную наличную сумму и без потери времени на поход в банк. В течение минуты терминал обрабатывает 1200 купюр с зачислением непосредственно на банковский счет. Достаточно использовать один из терминалов “КorpOn”, расположенных более чем в 50 точках города Баку. Терминалы оборудованы сейфовой системой 1-го класса безопасности, а также системами приема денег Giesecke+Devrient (Giziki + Devirint). Следует отметить, что в терминале вносить депозиты на счета в валюте AZN можно только купюрами AZN.



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Yelo Bank – Яркий Банкинг!