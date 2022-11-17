Мовлан Пашаев выступил на первом Бакинском международном саммите руководителей местных и международных компаний (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Мовлан Пашаев, управляющий партнер PwC в Азербайджане, принял участие в проведении обсуждений на первом Бакинском международном саммите руководителей местных и международных компаний. Саммит состоялся 15 ноября в отеле Marriott Boulevard.

Темой мероприятия стал «Новый потребительский ландшафт: изменения в поведении, формирующие стратегии и опыт клиентов», по поводу чего поделились своими мыслями Саваш Узан – главный исполнительный директор “Azersun Holding”, Рена Мамедова - генеральный директор Coca-Cola Bottlers Azerbaijan и Кянан Табасаранский - глава Smart Solutions Group.

Мовлан высказал свое мнение по поводу изменения рынков и клиентов в регионе, а также рассказал о том, как PwC реагирует на новые реалии. Он также коснулся последних инновационных подходов и ожиданий современного лидерства.

«После технологических изменений, наблюдающихся на протяжении десятилетий, организации столкнулись с новой волной перемен и переосмысливают устаревшие представления об основных факторах спроса: цене, качестве и удобстве. Ожидания потребителей меняются по мере инфляции, возникновения препятствий в цепочке поставок, повышения осведомленности и активности в отношении экологических, социальных и управленческих вопросов (ESG). Кроме того, возможность рецессии влияет на доступность, конкуренцию и ценности», — отметил Мовлан.

Саммит стал первым мероприятием для руководителей, на котором собрались местные и международные руководители, должностные лица государственных учреждений и предприниматели с целью обмена передовым опытом посредством диалогов, обсуждений и обмена идеями о мегатенденциях, людях, поведении потребителей, инновациях и ускорении развития технологий.