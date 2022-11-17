AccessBank успешно завершил очередное увеличение капитала

БАКУ/Trend/ - AccessBank успешно увеличил свою капитальную базу на 11,4 млн. манатов за счет новых инвестиций существующих акционеров.

Увеличение капитала было инициировано путем выпуска привилегированных акций на сумму 11 388 889 манатов, номинальной стоимостью 1 манат каждая. Все акции были полностью размещены.

«Сегодня мы сделали очередной успешный шаг в деле реализации наших растущих планов в сегментах ММСП (микро, малого и среднего предпринимательства) и розничного банкинга. «Мы рады тому, что наши акционеры продолжают доверять AccessBank и банковскому сектору Азербайджана. Нынешнее увеличение капитала обеспечивает дополнительный стимул для обслуживания и удовлетворения потребностей наших клиентов», - заявил Давид Циклаури, Председатель Правления AccessBank.

AccessBank обслуживает малый и средний бизнесы с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие международные организации, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и др. Банк имеет 29 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 14 - в регионах страны.

Информацию об услугах банка можно получить, позвонив в контактный центр банка по номеру 151, на сайте www.accessbank.az или же на страницах банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).