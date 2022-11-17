ЗАО AzerGold реализует проект по разведению и реинтродукции редких видов растений, занесенных в «Красную книгу» (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - С 2021 года Закрытое акционерное общество (ЗАО) “AzerGold” приступило к реализации очередного экологического проекта, который предполагает разведение редких и исчезающих видов растений, произрастающих на территории Дашкесанского района и занесенных в «Красную книгу», и их реинтродукцию на территории, где они исторически произрастали.

Так, 14-16 октября 2021 года при непосредственном участии сотрудников лаборатории пищевых и лекарственных растений Центрального ботанического сада Национальной Академии наук Азербайджана в горах вокруг рудника «Човдар» общества, расположенного в Дашкесанском районе, были обнаружены и собраны семена исчезающих растений - таких видов шиповника, как “Rosa Zangezura”, “Rosa Nisami”, “Pulverulenta”, а также редких декоративных и лекарственных растений “Frangula Grandiflora” (крупнолистная хрупкая крушина). В ноябре 2021 года эти семена были отсортированы, подсушены соответствующими лекарственными препаратами и особым агротехническим способом высеяны на опытном участке Центрального ботанического сада. В прошлом году из семян было выращено около 400 кустов “Rosa Zangezura”, 450 кустов “Rosa Nisami”, 267 кустов “Pulverulenta”, 23 куста “Frangula Grandiflora”. На заключительном этапе проекта планируется размножить указанные кусты, посадив их в горах вокруг рудника «Човдар».

Отметим, что, как государственная компания, представляющая горнодобывающую промышленность нашей страны, ЗАО “AzerGold” реализует необходимые меры для более экологически эффективного управления месторождениями, эксплуатируемыми ЗАО, сводя к минимуму воздействие на окружающую среду в процессе производства. Кроме того, в рамках Политики социального воздействия и ответственности общества в целях сохранения экологического баланса постоянно организуются массовые мероприятия, в том числе субботники, посадки деревьев и другие акции по озеленению. В рамках указанных мероприятий на руднике «Човдар» и прилегающих территориях с учетом местных условий высажено более 13 тысяч деревьев и кустарников, созданы озеленительные полосы.