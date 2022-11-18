Проект солнечной электростанции в Джебраиле создаст основу для будущих инвестиций - вице-президент bp

БАКУ /Trend - Проект солнечной электростанции в Джебраиле создаст основу для будущих инвестиций.

Об этом Trend сказал в пятницу вице-президент bp по финансам в Азербайджане, Грузии и Турции Колин Аллан.

"С 2016 года мы сократили выбросы углекислого газа в Азербайджане на полмиллиона тонн с помощью различных методов, сделав нашу деятельность более эффективной. Это множество небольших проектов. Проект солнечной электростанции на освобожденных землях с точки зрения его потенциального подключения к Сангачалу - это огромный шаг с точки зрения инвестиций", - сказал Аллан.

По его словам, реализация этого проекта может создать модель для будущих инвестиций.

"Мы могли бы подумать о том, как мы можем электрифицировать наши проекты дальше. Это реальная возможность с точки зрения масштаба проекта и программы декарбонизации", - отметил Аллан.

Вице-президент также подчеркнул, что вопрос производства водорода на данный момент является очень концептуальной темой.

"Мы находимся в начале пути и рассматриваем все возможности для обезуглероживания нашей деятельности и выхода на рынок возобновляемых источников энергии. Так что водород в этом плане - огромная возможность экспортировать его по существующим газопроводам. Однако это очень долгосрочное мышление", - добавил он.

Отметим, что в июне 2022 года было подписано дополнение к исполнительному договору, заключенному в июне 2021 года в целях очередных шагов по совместной реализации проекта строительства солнечной электростанции установленной мощностью 240 МВт в Джебраиле между министерством энергетики Азербайджана и bp.

В этом документе отражены меры, которые необходимо предпринять для завершения совместной деятельности по реализации проекта солнечной электростанции "Шафаг".

Согласно приложению к исполнительному соглашению, планируется применение бизнес-модели под названием "Виртуальный механизм передачи электроэнергии" для достижения эффективного технического и коммерческого решения при реализации проекта. Эта модель позволяет производить в рамках проекта электроэнергию из энергии солнца в Джебраиле и продавать ее государственным или частным покупателям в других частях страны.